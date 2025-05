CL-Finale in München: Fans feiern, bislang alles friedlich

Alles in Kürze

München - Bei großen Fußballspielen kann es immer mal wieder zu teils heftigen Ausschreitungen kommen. Für das Finale der Champions League in München ist die Polizei deshalb entsprechend aufmerksam. Kurz vor dem Endspiel zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist die Stimmung in der bayerischen Landeshauptstadt ausgelassen.

Die Stimmung in München? Ausgelassen! © Markus Schreiber/AP/dpa

Die ersten Fans seien schon auf der Straße, erklärte ein Sprecher der Münchner Polizei am Mittag.

Wichtig: Bislang stimmen sich die Fans friedlich ein.

Auch an den Grenzen und in den Bahnen gab es demnach weitestgehend keine Vorfälle, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Einmal stellten die Ermittler Pyrotechnik an der französischen Grenze sicher, das sei bislang aber alles gewesen.

Illegale Grenzübertritte oder gar Probleme mit Hooligans gab es laut Sprecher noch keine.

Anpfiff ist um 21 Uhr. Davor stimmen sich die Fans an verschiedenen Orten in München ein.