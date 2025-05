26.05.2025 16:30 Fußballfans aufgepasst: Mehr U-Bahnen wegen dem Champions-League-Endspiel

Fußballfans aufgepasst: Wegen des Endspiels der Champions League am Samstag in München fahren mehr U-Bahnen zur Allianz Arena in Fröttmaning.

Zusätzliche Züge auch am 4. und 8. Juni Mehr anzeigen München - Fußballfans aufgepasst: Wegen des Endspiels der Champions League am Samstag in München fahren mehr U-Bahnen zur Allianz Arena in Fröttmaning. Die Bayerische Regiobahn setzt auch Sonderzüge ins Münchner Umland ein. Mehr U-Bahnen sollen in München für Entlastung sorgen. © Lukas Barth/dpa Dies teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft mit. Bereits ab 13 Uhr komme der MVG zufolge alle fünf Minuten ein Zug und ab 15 Uhr alle drei Minuten. Die Bayerische Regiobahn (BRB) erweitert am Tag des Finals ebenfalls den eigenen Fahrplan. Auf den Strecken von München nach Tegernsee, Lenggries und Bayrischzell werden die letzten Züge erst um 1.10 Uhr, nach Rosenheim, Kufstein und Traunstein gegen 1 Uhr am Hauptbahnhof München abfahren. Achtung: Die zusätzlichen Züge fahren demnach auch am 4. und 8. Juni dieses Jahres, wenn das Halbfinale der Nations League zwischen Deutschland und Portugal sowie das Finale der NL in der bayerischen Landeshauptstadt stattfinden.

