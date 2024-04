Kleiner Xaver hatte es eilig: Rettungskräfte unterstützen notgedrungene Hausgeburt

München - Der kleine Xaver hatte es so eilig, auf die Welt zu kommen, dass ein Transport in eine Klinik nicht mehr möglich war.

Einsatzkräfte stehen neben der glücklichen Familie in einer Münchner Klinik. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Montag mitteilte, stand die Geburt bereits unmittelbar bevor, als die Einsatzkräfte in der Wohnung in der Pfeuferstraße in München-Sendling am Sonntag gegen 20 Uhr eintrafen.

Mit Unterstützung der Besatzung des Notarztwagens, des Kindernotarztes und des Neugeborenen-Notarztdienstes wurde der Junge kurzerhand in den heimischen vier Wänden zur Welt gebracht.

Anschließend wurden Vater, Mutter und Kind wohlbehalten in eine Münchner Klinik transportiert.