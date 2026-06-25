Lebensrettender Zufall am Viktualienmarkt: Frau kollabiert zwischen Feuerwehrleuten

München - Eigentlich waren die beiden Münchner Feuerwehrmänner nur auf dem Weg in die Mittagspause. Doch aus der kurzen Radltour am Viktualienmarkt wurde am Mittwochmittag ein Kampf um ein Menschenleben.

Am Viktualienmarkt in München ist am Mittwoch eine Frau bewusstlos zusammengebrochen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Die beiden Männer waren mit dem Dienst-Rad unterwegs, als eine 88-jährige Frau unvermittelt zwischen ihnen zusammenbrach und regungslos auf dem Boden liegen blieb. Das teilte die Berufsfeuerwehr München mit.

Die Retter überprüften umgehend die Vitalfunktionen der Bewusstlosen.

"Da die Dame innerhalb weniger Augenblicke einen vollständigen Atemstillstand erlitt, begann ein Kollege mit der Herzdruckmassage, während der andere einen Notruf an einen Passanten delegierte", beschrieb die Branddirektion die dramatische Situation.

Passanten besorgten Decken aus einer nahe gelegenen Eisdiele und bildeten einen Sicht- und Sonnenschutz für die Seniorin.

Die beiden Feuerwehrmänner wechselten sich bei der kräftezehrenden Wiederbelebung immer wieder ab, um die Qualität der Maßnahme hochzuhalten.