Pool- und Planschbecken-Verbot wirkt: So stark ist der Wasserverbrauch in München gesunken

München - Keine Planschbecken oder Pools füllen, keine Gärten bewässern, nicht das eigene Auto waschen: Um Wasser zu sparen, hat München zu Verboten gegriffen.

Der Neptunbrunnen im alten Botanischen Garten ist derzeit aufgrund von offiziellen Wassersparmaßnahmen der Stadt München außer Betrieb. © Sven Hoppe/dpa

Der Verbrauch sei am Mittwoch auf unter 330 Millionen Liter gesunken und damit wieder in einen durchschnittlichen Bereich gerutscht, teilte ein Sprecher der Stadtwerke auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Während der Hitzetage Ende Juni hatte der Verbrauch dagegen bei etwa 400 Millionen Liter am Tag gelegen - nach einem ungewöhnlich trockenen Frühjahr, in dem sich wenig Trinkwasser bildete.

Um Wasser zu sparen, hatte die bayerische Landeshauptstadt deshalb am Dienstag eine Allgemeinverfügung erlassen. Seitdem ist es verboten, private Pools zu befüllen, Rasen zu sprengen und Wasser aus Seen und Flüssen abzupumpen. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro.

Die Anordnung gilt auch für sieben Umlandgemeinden, die von den Münchner Stadtwerken mitversorgt werden: Aschheim, Garching, Neubiberg, Neuried, Oberschleißheim, Unterföhring und Unterhaching.

Der jetzt gesunkene Verbrauch zeige "auf jeden Fall eine Änderung im Nutzungsverhalten", teilte der Stadtwerke-Sprecher mit.

Er schränkte aber ein: "Inwieweit dies durch die Regelungen der Allgemeinverfügung oder auch durch einen Rückgang des Bedarfs aufgrund der vereinzelten Niederschläge bedingt ist, lässt sich für uns nicht im Detail nachvollziehen."