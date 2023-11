16.11.2023 11:24 Luxus-Airline startet am Flughafen München: Das ist das Besondere an dem Airbus A319

Eine neue Luxus-Airline startet am Mittwoch am Flughafen München. Sie bietet einen Direktflug auf die Malediven an.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am Mittwochabend hebt zum ersten Mal die maledivische Airline Beond am Münchner Flughafen ab. Die betuchten Passagiere erwartet Luxus pur. Zweimal die Woche geht es mit der Luxus-Airline von München auf die Malediven. © Beond Nach mehr als zehn Jahren gibt es wieder eine direkte Flugverbindung von München auf die Malediven. Jeweils mittwochs und sonntags landet die Maschine um 20.40 Uhr am Münchner Airport, startet um 21.40 Uhr wieder Richtung Malediven. Dabei macht das Flugzeug in Dubai kurz Halt für einen Tankstopp, die Passagiere dürfen aber an Bord bleiben. In dem Airbus A319 finden aber nicht wie üblich rund 150, sondern lediglich 44 Passagiere Platz. Der Grund: Die Maschine ist ausschließlich mit Businessclass-Lederstühlen bestückt, die sich in ein flaches Bett umklappen lassen. So sieht es im Inneren des Luxus-Airbus aus. Auf weißen Ledersitzen geht es in Richtung Malediven. © Beond Aktuell müssen Reiselustige für den Hin- und Rückflug von der bayerischen Landeshauptstadt auf die Malediven mit der Luxus-Airline rund 3000 Euro bezahlen.

