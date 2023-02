Einige Tausend Demonstranten am Rande der Sicherheitskonferenz

München - Einige Tausend Menschen haben am Samstag gegen die Münchner Sicherheitskonferenz protestiert.

Mit Plakaten und Fahnen nahmen Demonstranten an Kundgebungen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz teil. © Peter Kneffel/dpa

Am Königplatz zählte die Polizei zwischen 2000 und 3000 Demonstranten bei der Protestaktion des Bündnisses "München steht auf", das in der Pandemie bereits gegen Corona-Maßnahmen in der Landeshauptstadt auf die Straße gegangen war.

Zur traditionellen Demonstration des "Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz" am Stachus kamen laut Polizei 1500 Teilnehmer - weniger als angemeldet.

Auf dem internationalen Expertentreffen beraten bis Sonntag 40 Staats- und Regierungschefs und fast 100 Minister vor allem darüber, wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Unter anderem nehmen US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (45) und Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) teil.