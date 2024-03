München hat wieder die größte Kletteranlage Europas! Neue Boulder-Halle in Thalkirchen

Die neue Boulder-Halle im DAV-Kletterzentrum München-Thalkirchen. © Manuel Schwarz/dpa

Nach rund neunmonatiger Bauzeit stellte der Deutsche Alpenverein (DAV) am Mittwoch in dem Kletter- & Boulderzentrum Thalkirchen im Münchner Süden zwei neue Boulder-Hallen vor. Am Wochenende werden diese an zwei Tagen der offenen Tür den Kletterbegeisterten in der bayerischen Landeshauptstadt vorgestellt.

Mit unter anderem 5100 Quadratmetern Kletter-Wänden und künftig 1850 Quadratmetern Boulder-Anlagen sei Thalkirchen "die größte Halle in Europa, die Boulder-, Kletter, Familien- und Trainingsbereiche kombiniert", hieß es vom DAV.

Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (43), die für den Sport zuständig ist, sagte bei einer Pressekonferenz: "Wir sind die Kletter- und Boulder-Stadt Nummer eins."

Bouldern, also das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe, wurde in den vergangenen Jahren vor allem unter jungen Leuten immer beliebter. Deutschlandweit wurden etliche Boulder-Hallen errichtet.

In Thalkirchen - schon früher die größte Kletterhalle Europas - gab es zwar einen riesigen Seilkletter-, aber nur einen sehr kleinen Boulder-Bereich.