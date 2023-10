10.10.2023 15:37 Neu am Flughafen München: Automatische Passagierbrücken geplant

Der Flughafen München geht einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft und will künftig das An- und Abdocken beschleunigen.

München - Der Flughafen München will vollständig automatisierte Fluggastbrücken testen, über die die Passagiere vom Flugzeug ins Gebäude kommen. Die Zugangskontrollen am Münchner Flughafen laufen bereits digitalisiert ab. © Felix Hörhager/dpa Flughafen-Chef Jost Lammers sagte am Dienstag, mit diesem Pionier-Projekt solle das An- und Abdocken beschleunigt und die Betriebssicherheit verbessert werden. Zusammen mit der Firma Dabico Airport Solutions sollen die Anforderungen an den autonomen Betrieb der Fluggastbrücken ermittelt und eine Pilot-Anlage entwickelt werden. Im Zuge der Digitalisierung hat der Flughafen bereits biometrische Bordkarten- und Zugangskontrollen eingeführt. Außerdem kümmern sich Chatbots um Fluggastanfragen und eine Sensortechnik berechnet die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen.

