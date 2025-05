München und das CL-Finale: Drei Fanzonen, rund 2000 Polizisten und viel Kohle

München - Vor inzwischen bereits 13 Jahren stand die Stadt nach dem verlorenen Champions-League -Finale "dahoam" still. Dieses Mal soll in München so richtig gefeiert werden - mit Zehntausenden Fans aus Frankreich und Italien.

Am Samstag steigt das Champions-League-Finale in München. © Peter Kneffel/dpa

"Wir rechnen - Stand heute - mit einer leichten italienischen Überzahl, was vor allem daran liegt, dass Mailand - München sehr gut mit dem Zug zu fahren ist", sagt ein Sprecher des Sportreferats.

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband erwartet im Rahmen des Endspiels insgesamt rund 90.000 Übernachtungen von auswärtigen Gästen.

Vor mehr als einem Jahrzehnt hatte nach dem Finale kollektive Trauer die Stadt gelähmt, nachdem der FC Bayern das große Finale "dahoam" gegen den FC Chelsea aus London denkbar knapp verloren hatte.

Für den CL-Showdown wird es drei große Fanzonen in der Stadt geben, wenn Inter Mailand und Paris Saint-Germain am Samstag ab 21 Uhr in der Allianz Arena in Fröttmaning gegeneinander antreten.

Nach Angaben der Polizei haben bis zu 25.000 Menschen beim "Champions Festival" im Olympiapark Platz. Beim "PSG Fan Meeting Point" auf dem Königsplatz können demnach maximal 18.000 Menschen feiern oder alternativ trauern - bis zu 16.500 Leute sind es in der "Inter Fanzone" am Odeonsplatz. Ab 11 Uhr werden die jeweiligen Bereiche geöffnet.