Neuer Mietspiegel zeigt Wahnsinn in München: OB Reiter macht Bundespolitik verantwortlich

München - Seit Jahren wird das Wohnen in München immer teurer - und eine Trendwende ist auch im neuen Mietspiegel nicht in Sicht.

Die Mieten in München steigen und steigen. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem Mietspiegel 2025 liegt die durchschnittliche ortsübliche Nettomiete in der bayerischen Landeshauptstadt bei 15,38 Euro pro Quadratmeter. 2023 waren es nach Angaben der Stadt noch 14,58 Euro.

Damit liegt die durchschnittliche Miete in München 5,5 Prozent höher als vor zwei Jahren. 2019 waren es noch 11,69 Euro.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) sieht den Grund für den ungebrochenen Trend zu höheren Mieten in der Bundespolitik: "Es ist seit Jahren klar, dass die Mieten in München – wegen unzureichender bundespolitischer Regelungen – immer weiter steigen werden", sagte er und forderte eine Mietspiegelreform, nach der alle Mieten in den Mietspiegel einfließen dürfen.

Außerdem müssten die Ursachen für die immer weiter steigenden Mieten bekämpft werden.