Notfall am Alten Peter! Spektakuläre Rettungsaktion in 60 Metern Höhe

In der Münchner Altstadt musste eine schwer verletzt Frau am Sonntag vom Alten Peter gerettet werden.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Eine schwer verletzte Frau musste am Sonntagnachmittag von der Aussichtsplattform der Pfarrkirche St. Peter in der Münchner Altstadt gerettet werden.

Ein Höhenretter-Team brachte die Frau sicher zu Boden.
Ein Höhenretter-Team brachte die Frau sicher zu Boden.  © Berufsfeuerwehr München (Montage)

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Montag mitteilte, ging der Notruf gegen 14.50 Uhr ein. Eine 35-Jährige war beim Abstieg vom Alten Peter schwer gestürzt.

Die Frau konnte nicht über das enge Treppenhaus gerettet werden, da sie liegend transportiert werden musste.

Ein Fall für die Feuerwehr! Ein Höhenretter-Team errichtete eine Seilrutsche von der Aussichtsplattform in etwa 60 Metern Höhe bis zum Boden. So konnte die 35-Jährige in Begleitung eines Feuerwehrmanns sicher zu Boden gebracht werden.

Anschließend wurde die Frau mit schweren Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert.

Zahlreiche Passanten verfolgten den Einsatz in der Münchner Altstadt.
Zahlreiche Passanten verfolgten den Einsatz in der Münchner Altstadt.  © Berufsfeuerwehr München

Da am Sonntag in der Münchner Innenstadt wieder viel los war, verfolgten zahlreiche Passanten die spektakuläre Rettungsaktion. Als die Frau geborgen war, klatschten sie den Angaben zufolge Beifall.

Wie es zu dem Sturz kam, war der Feuerwehr nicht bekannt.

