Notfall am Alten Peter! Spektakuläre Rettungsaktion in 60 Metern Höhe

München - Eine schwer verletzte Frau musste am Sonntagnachmittag von der Aussichtsplattform der Pfarrkirche St. Peter in der Münchner Altstadt gerettet werden.

Ein Höhenretter-Team brachte die Frau sicher zu Boden. © Berufsfeuerwehr München (Montage)

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Montag mitteilte, ging der Notruf gegen 14.50 Uhr ein. Eine 35-Jährige war beim Abstieg vom Alten Peter schwer gestürzt.

Die Frau konnte nicht über das enge Treppenhaus gerettet werden, da sie liegend transportiert werden musste.

Ein Fall für die Feuerwehr! Ein Höhenretter-Team errichtete eine Seilrutsche von der Aussichtsplattform in etwa 60 Metern Höhe bis zum Boden. So konnte die 35-Jährige in Begleitung eines Feuerwehrmanns sicher zu Boden gebracht werden.

Anschließend wurde die Frau mit schweren Verletzungen in eine Münchner Klinik transportiert.