Suche nach der verschwundenen Eisbachwelle geht weiter: Messungen sollen Klarheit bringen

München - Die Eisbachwelle bleibt trotz erster Maßnahmen verschwunden. Nun sollen Messungen neue Erkenntnisse liefern.

Mitarbeiter der Helmut-Schmidt-Universität vermessen mit speziellen Geräten den Strömungsverlauf der Eisbachwelle. © Peter Kneffel/dpa

Am Dienstagvormittag machten Wasserbau-Spezialisten der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg Messungen am Eisbach im München zum Strömungsverlauf und zum Untergrund der Eisbachwelle im Englischen Garten.

Veränderungen am Zufluss zur Eisbachwelle am Mittwoch waren nach Angaben des Baureferates der Stadt erfolglos geblieben.

Die Stadt verwies auf die Komplexität des Bachsystems im Englischen Garten.

Während die dortigen Bäche aktuell eher viel Wasser führten, sei der Abfluss der Isar zurzeit sehr gering. Ziel ist es, Abflussmengen und Wasserstände so zu verändern, dass sich am Eisbach wieder eine surfbare Welle aufbaut.