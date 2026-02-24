Tempo-30-Zoff in München: Gericht zwingt OB Reiter zum Schilder-Wechsel

München - München muss an der Landshuter Allee zumindest vorübergehend wieder Tempo-30-Schilder aufhängen.

Die Landshuter Allee wird wieder zu Geduldsprobe für Autofahrer. © Sven Hoppe/dpa

Die Stadt scheiterte mit einem Antrag auf Aussetzung dieser vom Verwaltungsgericht angeordneten Maßnahme vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH), wie dieser mitteilte. Über die Frage, ob Tempo 30 auf Dauer bleibt, hat das Gericht damit aber noch nicht entschieden.

Der Streit um Einschränkungen für Autofahrer auf der viel befahrenen Bundesstraße im Nordwesten Münchens für sauberere Luft schwelt schon seit Jahren.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte vor Gericht Fahrverbote für Dieselfahrzeuge mit besonders hohem Schadstoffausstoß erstritten. Die Stadt wollte weitere Fahrverbote durch Tempo 30 statt Tempo 50 umgehen.

Im Januar hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) das Tempolimit dort aber wieder auf 50 erhöhen lassen - unter Verweis auf eine Prognose, der zufolge auch mit der Rückkehr zum schnelleren Fahren keine Grenzwerte für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid mehr gerissen würden. Dagegen hatten zwei Anwohner mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geklagt und vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen.

Die Stadt wiederum legte dagegen beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Beschwerde ein und beantragte, die Aussetzung der Entscheidung aus der niedrigeren Instanz bis zur Entscheidung über die Beschwerde. Dies lehnten die Richter nun aber ab.