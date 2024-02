Traurige Gewissheit nach langer Suche: Vermisster Senior lebt nicht mehr

Laut Polizei liegt kein Fremdverschulden vor. (Symbolbild) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am heutigen Montagmittag mitteilte, hatte der 83-Jährige am 14. September 2023 ein Altenheim in Lochham in unbekannte Richtung verlassen und war im Anschluss als vermisst gemeldet worden.

Die monatelang andauernden Suchmaßnahmen waren ebenso erfolglos geblieben wie eine zeitnah eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung, bei der die Bevölkerung um Mithilfe gebeten worden war.

Am 15. Februar dieses Jahres machten Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Zuge einer planmäßigen Streckenbegehung dann einen schrecklichen Fund.

Sie entdeckten einen Leichnam unweit des Altenheims am dort befindlichen Gleisbett.

Bei den anschließenden Untersuchungen durch den Kriminaldauerdienst sowie bei einem weiteren Abgleich im Institut für Rechtsmedizin bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei dem Toten um den lange vermissten Rentner handeln könnte.