Unfall auf Baustelle in München: Rettung des Verletzten gestaltet sich kompliziert

München - Auf einer Baustelle in München wurde ein Arbeiter am Donnerstag bei einem Betriebsunfall verletzt.

Die Rettungskräfte nutzten den vorhandenen Baukran bei der Bergung des Verletzten (40). © Berufsfeuerwehr München

Der Mann war um kurz vor 12 Uhr vom siebten in den sechsten Stock auf der Baustelle in der Leopoldstraße in Schwabing gestürzt. Das teilte die Münchner Berufsfeuerwehr mit.

Während der Erstversorgung des 40-Jährigen klärten die Sanitäter die Möglichkeiten ab, wie sie den Verletzten zu ihrem Rettungswagen bringen könnten. Schließlich forderte der medizinische Einsatzleiter die Feuerwehr an.

Die Helfer entschieden sich dazu, den bereits vorhandenen Baukran bei der Bergung zu nutzen. An diesem wurde eine Schleifkorbtrage fixiert. Der Kranführer ließ den Verletzten damit zusammen mit einer begleitenden Feuerwehrkraft zur Straße hinab.

Der 40-Jährige wurde in eine Münchner Klinik gebracht.