Flanieren im Grünen: So wird der Max-Joseph-Platz an der Oper umgestaltet

München - Der Max-Joseph-Platz vor dem Nationaltheater und der Staatsoper in München ist jetzt eine Baustelle.

Die Bauarbeiten am Münchner Opernplatz haben begonnen. © Peter Kneffel/dpa

Statt einer Wüste aus Stein und Asphalt soll es hier künftig grünen Rasen, Flanierflächen, schattenspendende Pflanzen und Sitzmöglichkeiten geben.

Der Max-Joseph-Platz solle eine Einladung an alle Menschen im Zentrum Münchens sein, sich dort gerne aufzuhalten und auch innezuhalten, heißt es in dem Konzept, das der Stadtrat Ende April beschlossen hatte. Bis zur endgültigen Sanierung des Platzes in einigen Jahren soll das als Zwischenlösung dienen.



Das Baureferat verweist auf historische Pläne aus dem Umfeld des Baumeisters Leo von Klenze. Dieser habe den Platz Anfang des 19. Jahrhunderts erstmalig gestaltet. Doch im Laufe der Jahrzehnte verwandelte sich der Ort vor dem klassizistischen Theaterbau und der Münchner Residenz in eine Betonwüste.

Eigentlich nutzten derzeit nur Autos den Platz, da sich dort die Zufahrt zur Tiefgarage befindet - und das direkt am Fuße der prächtigen Treppe des Opernhauses. Die Interimspläne sehen vor, die Zufahrt zur Garage so eng wie möglich zu halten.