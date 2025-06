Morse-Code als Rettung: Senior in hilfloser Lage klopft S.O.S. – mit Erfolg

München - Ein Senior aus dem Münchner Stadtteil Giesing hat durch SOS-Klopfsignale auf seine hilflose Lage aufmerksam gemacht und so eine Rettung ausgelöst.

Alles in Kürze

Dank Klopfzeichen konnte ein hilfloser Senior nach Tagen auf sich aufmerksam machen. Er kam schließlich in eine Klinik. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am späten Mittwochabend ungewöhnliche Klopfgeräusche in ihrer Wohnung gehört.

"Die Frequenz der Klopfgeräusche erinnerte sie an das SOS-Signal", beschreibt das Polizeipräsidium München die Wahrnehmungen.

Die Frau vermutete, dass die Töne aus dem benachbarten Gebäude kamen, und informierte die Beamten.

Eine Streife fuhr daraufhin um kurz vor Mitternacht zur Adresse und lokalisierte schließlich eine Wohnung, hinter deren Tür eine Person am Boden lag. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die durch ein Fenster Zugang zur Wohnung schaffte.

"Dort trafen sie auf einen 79-jährigen Bewohner, der aufgrund einer medizinischen Problematik auf dem Boden lag", teilte die Polizei mit.