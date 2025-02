23.02.2025 16:27 Dramatische Szenen an der Hackerbrücke: Mann fällt auf Gleise, S-Bahn rauscht heran

Von Jan Höfling

München - Das hätte schrecklich ausgehen können! Am Samstagabend ist ein 55 Jahre alter Reisender an der Hackerbrücke in München in den Gleisbereich gefallen. An der Hackerbrücke ist ein Mann (55) ins Gleisbett gefallen. © Sven Hoppe/dpa Laut der Bundespolizeidirektion der bayerischen Landeshauptstadt kam es gegen 21.20 Uhr ohne eine Fremdeinwirkung zum Sturz des Mannes aus Nordrhein-Westfalen, der zuvor laut Zeugen am Gleis 2 am dortigen Bahnsteig entlangspaziert war. Reisende reagierten gedankenschnell und machten den Zugführer einer herannahenden S5 auf die drohende Gefahr aufmerksam. Dieser bemerkte die Signale und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Die S-Bahn kam rechtzeitig zum Stillstand, Zeugen halfen dem Mann aus Ahaus aus dem Gleisbett. München Nach tödlichem Anschlag: München sagt beliebten "Tanz der Marktweiber" ab Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Aufgrund des Vorfalls kam es zu Verzögerungen im Betrieb der S-Bahn. Die Ursache für den Sturz ist bislang weiterhin unklar. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

