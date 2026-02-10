Für schwer kranke Kinder: Münchnerin verschenkt Luxusimmobilie

München - In der Residenzstraße 24, in allerbester Innenstadtlage, entsteht etwas ganz Besonderes: Eine Münchnerin verschenkte ihre Luxusimmobilie – für die schwer kranken Kinder im Haunerschen Kinderspital.

Die Residenzstraße ist bei den Münchnern sehr beliebt. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Marianne Schmidbauer-Landes (†75) hieß die großzügige Spenderin, sie selbst führte das Haus zusammen mit ihrer Adoptivmutter, so die "AZ".

Das Haus hatte der Vater ihrer Adoptivmutter ursprünglich gekauft. Zuvor hatte er ein Schreibwarengeschäft in der Theatinerstraße geführt. Errichtet wurde das Gebäude 1907 von den bekannten Architekten Jakob Heilmann und Max Littmann.

2008 starb Marianne. Doch anstatt das Haus ausländischen Immobilienfonds zum Fraß vorzuwerfen, wollte die 75-Jährige auch nach ihrem Tod noch Gutes tun.

In ihrem Testament legte sie fest, dass das Haus künftig den schwerst kranken Kindern des Haunerschen Kinderspitals zugutekommen soll. Schon als junges Mädchen litt sie selbst an gesundheitlichen Problemen und verbrachte längere Zeit als Patientin in der Kinderklinik – eine Erfahrung, die ihr Leben und ihr Mitgefühl für kranke Kinder prägte.