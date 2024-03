Geldwäsche? Ermittler nehmen insolvente Signa-Gruppe unter die Lupe

Die Signa-Gruppa ist am Ende - nun erregt ein neuer Verdacht zum Unternehmen Aufsehen. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Konkrete Beschuldigte nannte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Sie verwies allerdings darauf, dass es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht gibt - also nicht gegen Firmen ermittelt werden kann, sondern immer nur gegen individuelle Menschen.

Zu der vom Österreicher René Benko (46) gegründeten Immobilien- und Handelsgruppe zählt die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die KaDeWe-Gruppe mit dem Luxuskaufhaus Oberpollinger in München.

Benko galt bis vor einigen Monaten als Multimilliardär, das US-Magazin "Forbes" hatte das Vermögen des 46-Jährigen Anfang 2023 mit 6 Milliarden Dollar (5,5 Milliarden Euro) taxiert. Seit Ende Dezember haben jedoch eine ganze Reihe von Gesellschaften aus Benkos Signa-Gruppe Insolvenz angemeldet.

So auch der Sportartikelhändler SportScheck, der nun vom italienischen Sporthändler Cisalfa übernommen wird.