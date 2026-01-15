Schlamassel-Studie: In Bayern fehlen etwa 233.000 Wohnungen

München/Berlin - Der Wohnungsmangel in Deutschland hat nach Einschätzung des Pestel-Instituts bereits Ende 2024 einen Rekordstand von bundesweit 1,4 Millionen fehlenden Wohnungen erreicht – 233.000 davon in Bayern .

Es fehlen so viele Wohnungen, dass unter anderem in München die Menschen, sobald sie in Rente gehen, wegziehen müssen, weil die Miete zu hoch wird. © Sven Hoppe/dpa

Besserung in den nächsten Jahren ist der Studie zufolge nicht in Sicht, wie Pestel-Chefökonom Matthias Günther in Berlin sagte.

Wenig überraschend liegen in absoluten Zahlen die beiden größten und bevölkerungsreichsten Bundesländer an der Spitze: In Nordrhein-Westfalen fehlten Ende 2024 demnach 376.000 Wohnungen, gefolgt von 233.000 in Bayern.

Schätzung: Bis zu 78.000 Wohnungen müssten in Bayern jährlich gebaut werden.

Den Gesamtbedarf in Bayern von 2025 bis 2030 schätzt das Wirtschaftsforschungsinstitut auf bis zu 470.000 neue Wohnungen. Dafür müssten im Freistaat Jahr für Jahr etwa 78.000 Wohnungen neu gebaut werden - eine Marke, die auch in den guten Jahren bis 2022 nicht erreicht wurde.

Bundesweit erwartet das Institut für die nähere Zukunft den Bau von lediglich rund 200.000 neuen Wohnungen pro Jahr, etwa halb so viele wie der angenommene jährliche Bedarf.