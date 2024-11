Münchner Christkindlmarkt: Öffnungszeiten, Programm und mehr

München - Der Münchner Christkindlmarkt findet vom 25. November bis 24. Dezember rund um den Marienplatz statt. Was Dich erwartet und welche Programmpunkte Du nicht verpassen solltest, liest Du hier.

Glühwein, Schmankerl, was das Herz begehrt - auf dem Münchner Christkindlmarkt wird jeder fündig. © München Tourismus/Tommy Lösch

Eröffnet wird das weihnachtliche Treiben am Montag um 17 Uhr mit dem Anleuchten des Christbaums durch Oberbürgermeister Dieter Reiter (66).

Besucher können heuer an 138 Ständen stöbern - vom Marienplatz zum Alten Peter, in der Kaufingerstraße und Neuhauser Straße sowie in der Sendlinger Straße und auf dem Rindermarkt.

Montags bis samstags sind die Stände von 10 bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An Heiligabend können letzte Geschenke bis 14 Uhr erstanden werden.

Leuchtendes Highlight: ein Selfie-Point mit überlebensgroßem Dackel, der Besucher in der Sendlinger Straße zwischen Dultstraße und Rosental begrüßt.

Bei der gesamten Festbeleuchtung in der Innenstadt werden ausschließlich energiesparende LEDs eingesetzt, teilte das Rathaus mit. Um Energie zu sparen, werden alle Lichter, auch die 3000 Kerzen des Christbaums auf dem Marienplatz, erst um 16 Uhr eingeschaltet und erlöschen um 23 Uhr.

Wer auf dem Weg zur Arbeit durch die Innenstadt geht, kann sich immer von 6 bis 8.15 Uhr an der Beleuchtung erfreuen.