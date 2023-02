Münchner Flughafen wegen Streik komplett dicht: Keine Passagierflüge am Freitag

Verdi hat Beschäftigte an deutschen Flughäfen dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Ausgenommen sind demnach alle Sonderflüge, darunter Hilfsflüge, Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz.

"Aufgrund des Streiks hat die Flughafen München GmbH beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als oberste Luftaufsichtsbehörde beantragt, den Airport für diesen Tag von der Betriebspflicht für den gewerblichen Luftverkehr zu befreien", hieß es in einer Mitteilung des Flughafens.

Dem Antrag sei stattgegeben worden. Somit sollen von Freitag um 0 Uhr bis Samstag 1 Uhr keine regulären Passagierflüge stattfinden. Mehr als 700 Starts und Landungen seien am Freitag in München geplant, hatte ein Sprecher des zweitgrößten deutschen Flughafens am Mittag erklärt. Am Mittwoch kam es bereits aufgrund eines IT-Ausfalls bei der Lufthansa zu Einschränkungen im Luftverkehr.

Die Gewerkschaft Verdi hat dort die Beschäftigten zu einem ganztägigen Streik aufgerufen, wie sie am Mittwoch mitteilte. "Die bisherigen Verhandlungen verliefen praktisch ergebnislos", sagte Manuela Dietz von Verdi Bayern. "Im öffentlichen Dienst und bei den Beschäftigten der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste geht nichts voran. Um diese Situation zu ändern, erhöhen wir mit den Warnstreiks nun den Druck."

Die Streikenden wollen sich am Freitag ab 11 Uhr zu einer Demonstration am Flughafen versammeln, teilte Verdi Bayern mit. Auch an den Flughäfen in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen sind Warnstreiks geplant.