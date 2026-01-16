MVV-Skipass: Ohne Stau und Parkplatzstress günstig auf die Piste
München - Über die Erweiterung des MVV-Verbundraums können sich Wintersportler besonders freuen, denn damit wird das Pistenvergnügen nun auch auf den Münchner Hausbergen entspannt möglich.
Bis Ende März kommt man mit dem MVV-Skipass ganz entspannt zu den Liften der Skigebiete Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld. Seit 1. Januar gilt das Angebot auch für die beliebten Gebiete Garmisch-Classic und Garmisch-Zugspitze.
So spart man sich den Stau und die stressige Parkplatzsuche vor Ort und der Tages-Skipass ist inklusive.
Vom Münchner Hauptbahnhof braucht man mit Regionalzug und kostenlosem Skibus-Transfer zur Piste in Garmisch-Partenkirchen nur rund eineinhalb Stunden. Obendrein ist man so umweltfreundlicher unterwegs, dann im Vergleich zur Autofahrt spart man mit den Öffentlichen rund zehn Kilogramm CO₂, rechnet die MVV vor.
Der MVV-Skipass kostet für die Skigebiete Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck für Erwachsene 64,50 Euro. Jugendliche und Kinder fahren noch günstiger in den Schnee. Für das Gebiet Garmisch-Classic zahlen Erwachsen 76 Euro.
Mit Bahnticket inklusive Skipass ins Schneevergnügen
Die Angebote kann man an den Automaten und in den S-Bahn-Kundencentern/Reisezentren der DB kaufen, oder direkt beim Zugbegleiter in den Regionalzügen mit einem Aufpreis von zwei Euro. Die MVV-Skipässe für Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld gibt es auch in den BRB-Kundencentern und an den BRB-Fahrkartenautomaten.
Weiteren Informationen zum MVV-Skipass und Auskunft über die Skibusse findest Du unter www.mvv-muenchen.de.
Titelfoto: Annette Reuther/dpa