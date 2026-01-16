MVV-Skipass: Ohne Stau und Parkplatzstress günstig auf die Piste

München - Über die Erweiterung des MVV-Verbundraums können sich Wintersportler besonders freuen, denn damit wird das Pistenvergnügen nun auch auf den Münchner Hausbergen entspannt möglich.

Auch das Skigebiet Garmisch-Classic ist nun im MVV-Angebot enthalten. © Annette Reuther/dpa

Bis Ende März kommt man mit dem MVV-Skipass ganz entspannt zu den Liften der Skigebiete Brauneck, Spitzingsee und Sudelfeld. Seit 1. Januar gilt das Angebot auch für die beliebten Gebiete Garmisch-Classic und Garmisch-Zugspitze.

So spart man sich den Stau und die stressige Parkplatzsuche vor Ort und der Tages-Skipass ist inklusive.

Vom Münchner Hauptbahnhof braucht man mit Regionalzug und kostenlosem Skibus-Transfer zur Piste in Garmisch-Partenkirchen nur rund eineinhalb Stunden. Obendrein ist man so umweltfreundlicher unterwegs, dann im Vergleich zur Autofahrt spart man mit den Öffentlichen rund zehn Kilogramm CO₂, rechnet die MVV vor.

Der MVV-Skipass kostet für die Skigebiete Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck für Erwachsene 64,50 Euro. Jugendliche und Kinder fahren noch günstiger in den Schnee. Für das Gebiet Garmisch-Classic zahlen Erwachsen 76 Euro.