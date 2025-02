Nach tödlichem Anschlag: München sagt beliebten "Tanz der Marktweiber" ab

Am Faschingsdienstag treten die Marktfrauen traditionell in bunten Kostümen auf. Dieses Jahr wurde die Party auf dem Viktualienmarkt nun abgesagt. © Niklas Treppner/dpa

Wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte, haben das Kommunalreferat und die Märkte München entschieden, ihre Veranstaltungen am Donnerstag, dem 27. Februar, und auch den berühmten "Tanz der Marktweiber" am Faschingsdienstag (4. März) auf dem Viktualienmarkt abzusagen.

"Als Stadtfamilie erscheint es uns im Angesicht des Anschlags und insbesondere aufgrund des gewaltsamen Todes unserer Kollegin aus der Stadtverwaltung und ihrer kleinen Tochter unvorstellbar, unbeschwert auf dem Viktualienmarkt Fasching zu feiern", so die Stadt.

Die 37-Jährige und ihre 2 Jahre alte Tochter wurden beim Anschlag am 13. Februar auf eine Demonstration in der Innenstadt tödlich verletzt.

Man könne angesichts der vielen vom Anschlag am 13. Februar betroffenen Kolleginnen und Kollegen "nicht einfach den Hebel umlegen", hieß es in der Mitteilung weiter.