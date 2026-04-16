Nach Unfall: Suche nach sicherer Lösung für Surfwelle

München - Nach dem Tod einer Surferin an der Eisbachwelle vor einem Jahr sieht die Stadt München andere rechtliche Rahmenbedingungen für den Surfbetrieb.

Blumen und Nachrichten wurden nach dem tragischen Unfall vor dem Absperrzaun am Ufer der Eisbachwelle im Englischen Garten niedergelegt. © Peter Kneffel/dpa

"Der tragische Unfall hat die rechtliche Situation an der Welle verändert", sagte der neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne).

Die Stadt sei verpflichtet, unter den gegebenen Umständen die Verkehrssicherheit herzustellen.

Ziel bleibe, das Surfen wieder zu ermöglichen. Er hoffe auf eine Lösung bis zu den Sommerferien, bekräftigte Krause zum Jahrestag des Unglücks.

Er unterstütze alle Bemühungen, ein möglichst sicheres Surfen zu ermöglichen.

Seit einigen Monaten führt der Strömungsexperte Robert Meier-Staude von der Hochschule München nach Angaben der Stadt gemeinsam mit den Vertretern der Surf-Community dazu Versuche durch.

Ziel ist eine Konstruktion, die eine dauerhafte Welle erzeugt. Die Versuche würden in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Ohne zusätzlichen Einbau baue sich eine Welle je nach Zufluss- und Unterwassersituation maximal an 30 bis 40 Tagen im Jahr auf.