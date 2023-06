Natter aus Panama: Exotische Schlange an Münchner See eingefangen

München - Die Feuerwehr hat an einem kleinen See in München eine exotische Schlange eingefangen.

Eine in Panama heimische Maisschlange wurde in München eingefangen. Die Kornnatter-Art ist nicht giftig. © Münchner Berufsfeuerwehr

Ein Mann habe die 1,20 Meter lange rote Schlange bemerkt, die sich am Sonntag gegen 8.45 Uhr am See am Rangierbahnhof in der Sonne wärmte.

Sie sei in die Auffangstation für Reptilien gebracht worden. "Dort wird die überwiegend in Panama heimische Maisschlange weiter aufgewärmt und aufgepäppelt", teilte die Feuerwehr mit.

"Maisschlangen gehören zur Gattung der Kornnattern und sind nicht giftig und daher bei Terrarienbesitzern sehr beliebt."