Neue Maßnahmen nach Todesfall: Mehr Sicherheit beim abendlichen Surfen auf der Eisbachwelle

München - Das abendliche Surfen auf der Eisbachwelle in München soll sicherer werden – mit einer Beleuchtung.

Das Surfen im Münchner Eisbach ist wieder erlaubt. Allerdings gibt es neue Regeln und Maßnahmen. © Peter Kneffel/dpa

In Betrieb gehen sollen die Lichter erstmals am Freitagabend, wie das Baureferat in München mitteilte.

Von 5.30 bis 22 Uhr ist das Surfen dann an der berühmten Münchner Welle erlaubt. Nachts bleibt der Freizeitsport weiter verboten.

Das Baureferat begründete die Maßnahme mit den besonderen Gefahren.

Der Unfall, bei dem im April eine Surferin tödlich verunglückte, habe sich in der Nacht ereignet, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage der Münchner CSU-Fraktion. Die Dunkelheit habe die Rettungsmaßnahmen erheblich erschwert.

Nun könne die Feuerwehr bei Bedarf helleres Licht zuschalten. Installiert werden sollte die Beleuchtung im Zuge der jährlichen Bachauskehr, bei der der Grund des Gewässers gereinigt wird.

Auch vom Alter her gibt es Einschränkungen, die in einer Allgemeinverfügung festgelegt sind. So ist das Surfen erst ab einem Alter von 14 Jahren erlaubt. Zudem gilt das Buddy-System, wonach Surferinnen und Surfer immer mindestens eine Person benötigen, die sie vom Ufer aus beobachten und die im Notfall helfen können.