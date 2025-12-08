Böller, Bier & Blaulicht: Münchner Teenie-Party eskaliert komplett

München - Am Samstagabend musste die Polizei eine aus dem Ruder gelaufene Geburtstagsparty von zwei 16- und 17-Jährigen in Obergiesing-Fasangarten auflösen. Statt geplanten 50 Gästen tauchten plötzlich 150 Leute auf.

Die Party der Jugendlichen geriet aus dem Ruder. (Symbolfoto) © Fabian Sommer/dpa

Die Feier fand in einem Büro in München statt, das nach Angaben einer Polizei-Sprecherin dem Vater einer der Gastgeber gehört.

Laut Polizei warf ein 17-Jähriger, wahrscheinlich ein Gast der Geburtstagsfeier, aus einem fahrenden Auto einen Böller auf eine Menschengruppe an einer Haltestelle.

Ein 16-Jähriger sei am Knie getroffen worden. Weil der Böller an ihm abprallte und erst dann explodierte, blieb er laut Polizei unverletzt.

Der 17-Jährige müsse sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz verantworten. Gäste der Feier sollen außerdem eine Flasche aus dem Fenster des Büros geworfen haben. Dabei sei die Windschutzscheibe eines Autos beschädigt worden.