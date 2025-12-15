Chanukka in München: Schweigeminute für die Opfer von Sydney

München – Nach dem Anschlag auf eine Chanukka-Feier in Sydney sehen Bayerns Behörden keine konkrete Gefahr für jüdische Feste im Freistaat. "Uns liegen derzeit keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor", teilte das bayerische Innenministerium mit.

Ludwig Spaenle (r., CSU), Antisemitismus-Beauftragter, und Rabbiner Israel Diskin (l.) zünden die Kerzen des Chanukka-Leuchters vor der Hauptsynagoge in München an. © Sven Hoppe/dpa

Für Juden und Israelis sowie für jüdische Einrichtungen in Deutschland bleibe die abstrakte Gefahr laut Bundeskriminalamt aber hoch.

Derweil verlief am Nachmittag die Entzündung der ersten Kerze an der Chanukkia, dem achtarmigen Chanukka-Leuchter der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), vor der Synagoge auf dem St.-Jakobs-Platz in der Münchner Innenstadt ohne Vorfälle.

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch rief dabei zu einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von Sydney auf.

Bayerns Polizei sei noch am Sonntag gebeten worden, Einsatzkräfte, die Juden und jüdische Einrichtungen schützen sollen, "entsprechend zu sensibilisieren", teilte das Innenministerium mit. "Die zuständigen Polizeipräsidien ergreifen alle notwendigen Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Chanukka-Feierlichkeiten."

Sollte sich die Sicherheitslage verschärfen, werde die Polizei "unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Schutz der jüdischen und israelischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sicherzustellen".