Nur eine Linie auf der Stammstrecke: S-Bahn-Verkehr in München stark eingeschränkt

München - Am zweiten Adventswochenende müssen Reisende auf dem Weg ins Münchner Stadtzentrum mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen – dennoch gibt es Wege, wie die Fahrgäste ihr Ziel bequem erreichen können.

In München kommt es wieder zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Von Samstagabend, 21.45 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, soll nur eine einzige S-Bahn-Linie auf der Stammstrecke fahren, die als zentrale Route durch die Innenstadt führt.

Zusätzlich soll die S2 von Westen her zumindest bis zum Isartor unterwegs sein.

Die restlichen S-Bahn-Linien enden demnach je nach Route aus Westen kommend am Hauptbahnhof, am Heimeranplatz oder in Pasing.

Aus östlicher Richtung ist in Trudering, Giesing und am Ostbahnhof Schluss.