Nur eine Linie auf der Stammstrecke: S-Bahn-Verkehr in München stark eingeschränkt

Auf dem Weg in die Münchner Innenstadt müssen S-Bahn-Fahrgäste am Wochenende wieder mit Einschränkungen rechnen.

Von Frederick Mersi

München - Am zweiten Adventswochenende müssen Reisende auf dem Weg ins Münchner Stadtzentrum mit Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr rechnen – dennoch gibt es Wege, wie die Fahrgäste ihr Ziel bequem erreichen können.

In München kommt es wieder zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Archivfoto)
In München kommt es wieder zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. (Archivfoto)  © Peter Kneffel/dpa

Von Samstagabend, 21.45 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, soll nur eine einzige S-Bahn-Linie auf der Stammstrecke fahren, die als zentrale Route durch die Innenstadt führt.

Zusätzlich soll die S2 von Westen her zumindest bis zum Isartor unterwegs sein.

Die restlichen S-Bahn-Linien enden demnach je nach Route aus Westen kommend am Hauptbahnhof, am Heimeranplatz oder in Pasing.

München: Drohnen schwirren durch München: Das steckt dahinter
München Drohnen schwirren durch München: Das steckt dahinter

Aus östlicher Richtung ist in Trudering, Giesing und am Ostbahnhof Schluss.

Wie Fahrgäste dennoch in die Innenstadt kommen

Wer dennoch mit der S-Bahn in die Innenstadt will, kann zwischen Trudering und Ostbahnhof in Ersatzbusse umsteigen. Ab Giesing und Heimeranplatz sollte ein Umstieg in die U-Bahn in Betracht gezogen werden. Von Pasing aus können Fahrgäste in Regionalzüge zum Hauptbahnhof oder in die Tram umsteigen.

Grund für die Einschränkungen sind laut Bahn Gleis- und Kabeltiefbauarbeiten sowie die Prüfung des Untergrunds auf mögliche Weltkriegsblindgänger am Ostbahnhof, wo ebenfalls Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke laufen.

Ähnliche Einschränkungen soll es deshalb auch am zweiten Adventswochenende geben - ebenfalls von Samstagabend bis Montagfrüh.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa (Archivfoto)

Mehr zum Thema München: