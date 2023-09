Ohne Ticket mit Bahn unterwegs! Mann rastet bei Kontrolle aus

München - Er war ohne ein Ticket mit einem Regionalexpress der Deutschen Bahn von München in Richtung Nürnberg unterwegs: Ein Mann (41) ist wegen einer Routinekontrolle ausgerastet und hat einen Bahnmitarbeiter angegriffen!

In einem Regionalexpress der Deutschen Bahn von München in Richtung Nürnberg ist eine Kontrolle aus dem Ruder gelaufen. (Symbolbild) © 123RF/breizhatao

Wie die Bundespolizei am heutigen Donnerstag mitteilte, war es am gestrigen Mittwochmorgen zu dem Zwischenfall gekommen, nachdem der 41-Jährige gegen 8 Uhr in den RE 50 eingestiegen und dann während der Fahrt kontrolliert worden war.

Demnach verweigerte er gegenüber dem Kontrolleur die Angabe seiner Personalien.

Als ein Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit, der ebenfalls mit dem Regionalexpress fuhr, seinen Kollegen unterstützen wollte, ging der Kontrollierte plötzlich bedrohlich auf ihn zu. Dies führte dazu, dass dieser den Mann letztlich von sich wegstieß.

Daraufhin schlug der 41-Jährige den Angaben zufolge mehrfach in Richtung des Gesichts des Sicherheitsmitarbeiters und verletzte diesen mit seinen Fäusten leicht an dessen Oberlippe.