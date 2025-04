Nach Surf-Unfall: Eisbachwelle abgestellt, Taucher untersuchen Grund

München - Im Rahmen der Ermittlungen zum tödlichen Unfall einer Surferin in München wurde die berühmte Eisbachwelle am Englischen Garten abgestellt.

Rund 50 Beamte, darunter spezielle Taucher konnten so im seichten Wasser arbeiten. Der Bereich im Englischen Garten wurde für den Einsatz großräumig abgesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, hat die Stadt am Mittwochvormittag die erforderliche Absenkung des Wasserspiegels an der Unfallstelle veranlasst.

Beim Einsatz am Eisbach arbeiten Beamten im Wasser und an Land zusammen, um mögliche Gegenstände am Grund zu identifizieren. © Peter Kneffel/dpa

Eine 33-jährige Surferin war nach ihrem Unfall im Wasser im Krankenhaus gestorben. Bisher war nur bekannt, dass sich die Sicherheitsleine ihres Surfboards am Grund verfangen hatte und die Frau so in den Fluten hielt. Erst die Feuerwehr schaffte es, die Frau zu befreien.

Am Grunde des Eisbachs liegen Steine, die die Welle mit stützen. Ob diese für den Unfall verantwortlich sind, bleibt abzuwarten.

Die Welle zieht Flusssurfer aus aller Welt an und ist bei Touristen eine beliebte Attraktion. Trotz des großen Zulaufs kam es ansonsten zu keinen schweren Unfällen.

Erstmeldung 7 Uhr, zuletzt aktualisiert 13.56 Uhr