Kein "Skandal im Sperrbezirk"? Wiesn-Chef reagiert auf Musik-Zensur

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Wiesn-Chef Scharpf stellt klar: "Skandal im Sperrbezirk" gehört zur Münchner Musikgeschichte und hat damit seinen Platz auf dem Oktoberfest verdient.

Von Simon Sachseder

München - Besucher des Münchner Oktoberfests, die gerne "Skandal im Sperrbezirk" hören, können aufatmen.

Wiesn-Chef Christian Scharpf (55, SPD) hält den Hit "Skandal im Sperrbezirk" nicht für problematisch.
Wiesn-Chef Christian Scharpf (55, SPD) hält den Hit "Skandal im Sperrbezirk" nicht für problematisch.  © Peter Kneffel/dpa

Wiesn-Chef Christian Scharpf (55) hat auf Instagram klargestellt, dass der Song "natürlich nicht verboten" werde. "Auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen."

Eine Musikempfehlung der Stadt Erlangen für die dort stattfindende Bergkirchweih hatte zuvor für Aufregung gesorgt. Die Kommune hatte den Wirten den Verzicht auf zwölf Lieder nahegelegt, die in der Kritik stehen, sexistisch und frauenfeindlich zu sein.

Die Empfehlung wurde vielfach kritisiert, vor allem bei "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang hielt sich das Verständnis auf dem Volksfest in Grenzen. 

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SPD-Politiker Scharpf bezeichnete das Lied als ein "Stück Münchner Musikgeschichte".

"Stück Münchner Musikgeschichte": Scharpf denkt nicht an Musik-Zensur bei der Wiesn

"Es setzt sich satirisch und obrigkeitskritisch mit dem strikten Vorgehen der Stadt München in den 80er-Jahren bei Prostitution in der Innenstadt und in Wohnvierteln auseinander." Der Song sei seit Jahrzehnten ein echter Kracher, der auf keiner Party fehlen dürfe, auch nicht auf der Wiesn.

Das 191. Oktoberfest findet vom 19. September bis 4. Oktober statt.

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

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