Kein "Skandal im Sperrbezirk"? Wiesn-Chef reagiert auf Musik-Zensur

München - Besucher des Münchner Oktoberfests , die gerne "Skandal im Sperrbezirk" hören, können aufatmen.

Wiesn-Chef Christian Scharpf (55, SPD) hält den Hit "Skandal im Sperrbezirk" nicht für problematisch. © Peter Kneffel/dpa

Wiesn-Chef Christian Scharpf (55) hat auf Instagram klargestellt, dass der Song "natürlich nicht verboten" werde. "Auf so eine Idee wäre ich niemals gekommen."

Eine Musikempfehlung der Stadt Erlangen für die dort stattfindende Bergkirchweih hatte zuvor für Aufregung gesorgt. Die Kommune hatte den Wirten den Verzicht auf zwölf Lieder nahegelegt, die in der Kritik stehen, sexistisch und frauenfeindlich zu sein.

Die Empfehlung wurde vielfach kritisiert, vor allem bei "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang hielt sich das Verständnis auf dem Volksfest in Grenzen.

SPD-Politiker Scharpf bezeichnete das Lied als ein "Stück Münchner Musikgeschichte".