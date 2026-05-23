Auch "Skandal im Sperrbezirk" betroffen: Stadt verbietet 12 Lieder auf einem der größten Volksfeste
Erlangen - Die Bergkirchweih im mittelfränkischen Erlangen zieht jedes Jahr rund eine Million Besucher an. In diesem Jahr sollen einige Lieder nach dem Willen der Gleichstellungsstelle der Stadt – darunter auch der Bierzelt-Klassiker "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang – nicht gespielt werden.
Wie die "Nürnberger Nachrichten" zuerst berichteten, verschickte die Behörde an die Wirte kurz vor dem Fest eine Liste mit zwölf Songs, die "aufgrund sexistischer oder frauenfeindlicher Inhalte an der Erlanger Bergkirchweih keinen Platz" hätten.
Die Stadt bat in dem Schreiben darum, diese Liste mit den DJs und Bands abzustimmen.
Konkret geht es um folgende Lieder:
- "Layla" von DJ Robin & Schürze (2022)
- "Nein heißt ja" von G.G. Anderson (2000)
- "Donaulied", Volkslied, verschiedene Versionen: u.a. Micki Krause (2012)
- "Baby Bell" von Breitner (2025)
- "Joana (du geile Sau)" von Peter Wackel (2007)
- "Olé, wir fahr’n in’ Puff nach Barcelona" von Besoffskis, Cover: Micki Krause (1975; 1999)
- "20 Zentimeter" von Mirja Boes (2000)
- "Die Glöcknerin von Dingolfing" von Dorfrocker (2015)
- "Skandal im Sperrbezirk" von Spider Murphy Gang (1981)
- "Geh mal Bier hol’n" von Micki Krause (2014)
- "Deine Freundin" von SDP (2015)
- "10 nackte Friseusen" von Micki Krause (1999)
Laut der Erlanger Gleichstellungsstelle sei das Ziel "gemeinsam eine respektvolle Atmosphäre und sicheres Feiern" zu ermöglichen. "Bitte achten Sie darauf, dass diese Titel bei der Veranstaltung nicht gespielt werden", stellt die Behörde klar.
Lieder-Verbot auf Bergkirchweih in Erlangen: "So einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gehört"
Jürgen Thürnau, der Manager der Band "Spider Murphy Gang", kritisierte das Vorgehen der Stadt scharf: "So einen Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Als wir in der DDR gespielt haben, da mussten wir jedenfalls keine Setliste vorlegen!"
Matthias Fischbach, der Landesvorsitzende der FDP in Bayern sagte:
"Der eigentliche Skandal an dieser Liederliste ist, dass eine hoch verschuldete Stadt mit Konsolidierungsauflagen offenbar noch Personalressourcen hat, um jahrzehntealtes Liedgut für ein kurioses Blacklisting zu scannen. Das ist überzogen woke Symbolpolitik auf Kosten der Steuerzahler – und Bevormundung mündiger Wirte, Bands und Festbesucher. Das hätte ich unter dem neuen CSU-Oberbürgermeister nicht erwartet."
Die Erlanger Bergkirchweih geht bis auf das Jahr 1755 zurück und gehört damit zu den ältesten Volksfesten Deutschlands. In diesem Jahr findet sie vom 21. Mai bis zum 1. Juni statt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa