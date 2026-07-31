Neuheiten auf dem Oktoberfest: Wie künstliche Intelligenz die Wiesn sicherer machen soll

München - Nach Schockmomenten auf der überfüllten Wiesn im vergangenen Jahr soll nun einiges anders werden auf dem Oktoberfest : KI-gestützte Kameras sollen zu große Ansammlungen erkennen - und schnell Alarm schlagen.

Der Aufbau auf der Theresienwiese läuft auf Hochtouren. Am 19. September geht's los! © Sven Hoppe/dpa

"Man sieht ganz frühzeitig: Wo braut sich was zusammen?", sagte Wiesn-Chef Christian Scharpf (55, SPD). "Damit es nicht mehr zu so punktuellen Überfüllungssituationen kommen kann wie im letzten Jahr." Das Thema Sicherheit sei für das Oktoberfest das wichtigste.

Darum werden "Crowdmanagement und Besucherlenkung" verbessert, wie Scharpf ankündigte. Dafür gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Koordinierungsstelle, die vor allem die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen Sicherheitsbehörden und Stadt verbessern soll. Dafür macht das Wiesn-Fundbüro Platz und zieht in das Verkehrszentrum des Deutschen Museums.

Wie die Stadt München bereits mitgeteilt hat, soll bei dem Ziel, die Wiesn sicherer zu machen, auch die Blasmusik eine Rolle spielen. Um den Besuch der Wiesn auch unter der Woche für internationale Gäste attraktiver zu machen, soll die Musik in den Zelten eine Stunde früher beginnen dürfen.

Ziel ist "die Verlagerung der Besuchszeiten der internationalen Gäste auf die Wochentage", wie es in einer Änderung der Betriebsvorschriften für die Wiesn 2026 heißt. Damit soll verhindert werden, dass es vor allem an Wochenenden wieder zu Überfüllungen kommt. Es soll allerdings "keine aufheizende Musik" geben, wie Scharpf betonte. Die gibt es dann erst abends.