Oktoberfest-Zoff bedroht Wirte: "Dann steht da kein Zelt, sondern drei Kioske"

München - Bier, Blasmusik und volle Festzelte – so kennt die Welt das Münchner Oktoberfest . Doch wenige Monate vor dem Anstich sorgt ein juristischer Streit um die berühmten Bierburgen für Unruhe: Im schlimmsten Fall könnten zwei große Zelte nicht rechtzeitig stehen, darunter das berühmte Anzapfzelt Schottenhamel, seit 1867 in Händen der Familie Schottenhamel.

Droht der Wiesn ein Zelt-Chaos? Ein Wirt klagt gegen die Vergabe zweier Bierburgen. © Peter Kneffel/dpa

Der Wirt Alexander Egger will auf gerichtlichem Weg erreichen, dass große Oktoberfestzelte nach europäischem Vergaberecht ausgeschrieben werden.

Egger hat beim Bayerischen Obersten Landesgericht den Eilantrag gestellt, dass die Stadt München die Wirte der beiden betroffenen Zelte – neben dem Schottenhamel-Zelt die Paulaner-Festhalle – bis zur Entscheidung in der Hauptsache nicht für das Fest zulassen darf.

Zwei Szenarien sind möglich: Lehnt das Gericht den Eilantrag ab, bekommen die Wirte ihre Verträge und die Wiesn-Vorbereitungen laufen wie geplant weiter. Wird die aufschiebende Wirkung hingegen verlängert, drohen massive Konsequenzen: Bereits ab dem 29. Juni startet offiziell der Aufbau der Festhallen.

Die Betreiber warnen, dass schlimmstenfalls die Plätze von Schottenhamel und Paulaner-Zelt leer bleiben könnten.

Solange keine rechtskräftige Entscheidung vorliege, könne der Aufbau nicht beginnen, heißt es bei der Paulaner-Brauerei. "Wenn wir nicht rechtzeitig aufstellen können, dann stellen wir gar nicht auf", sagt auch Michael F. Schottenhamel.

"Und dann steht auf dieser Fläche kein Zelt, sondern vielleicht drei Kioske." Christian Schottenhamel sinniert: "Steht da dann ein Zaun drumrum? Oder ist das dann eine Fläche für ein paar Karussells?"