Oktoberfest 2024: Aus für beliebtes Zelt auf der Oidn Wiesn in München

Die "Oide Wiesn" ist aus dem Riesenrad zu sehen. Das beliebte Herzkasperlzelt wird es heuer wohl nicht geben. © Felix Hörhager/dpa

Der Wirtschaftsausschuss des Münchner Stadtrats tagte am Dienstag intern und gab dem Vernehmen nach einem anderen Wirt den Vorzug. Auch eine Petition mit rund 12.000 Unterschriften konnte daran offensichtlich nichts ändern.

Offiziell ist das nicht bestätigt. Die Stadt hüllt sich in Schweigen. Die Münchner Medien berichten allerdings seit Tagen, dass die Entscheidung intern abgesprochen war und am Dienstag in der nicht-öffentlichen Sitzung nur noch beschlossen werden sollte. Der Beschluss muss auch das Plenum noch passieren.

Der mutmaßlich neue Wirt Peter Schöniger meldete sich bereits zu Wort. Er versprach, es werde auch bei ihm die beliebte Volksmusikszene der gegenwärtigen Strömung geben, er wolle gezielt den talentierten Nachwuchs fördern.

Er hat sich mit seinem Zelt "Boandlkramerei" für die Oide Wiesn beworben. Der Boandlkramer ist im bairischen Dialekt der personifizierte Tod - den leicht morbiden Namen erklärte die Wirtsfamilie so: "Wir wollen die Herzen Münchens begeistern, nach dem Motto "Genieße dein Leben, solange du es hast, feiere und habe Freude!""