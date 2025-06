Oktoberfest-Aufbau startet: Hier ist die Theresienwiese gesperrt

München - In 86 Tagen heißt es: O'zapft is! Bis zur Eröffnung des Oktoberfestes muss sich auf der Theresienwiese noch einiges tun.

Alles in Kürze

Das Oktoberfest beginnt 2025 am 20. September. Bis dahin müssen die großen Zelte auf der Theresienwiese aufgebaut werden. © Peter Kneffel/dpa

Das Oktoberfest startet in diesem Jahr am 20. September. Der Aufbau der riesigen Zelte beginnt dafür bereits am kommenden Montag, dem 30. Juni.

Wie das Rathaus mitteilte, ist dann das Betreten der Großbaustelle auf der Theresienwiese nicht erlaubt. Vorerst gibt es aber Querungsmöglichkeiten, die man bis Ende August nutzen kann.