Oktoberfest 2026: Bierpreise steigen erneut! Wo die Maß am günstigsten ist

München - Drei Maß Bier können auf der Wiesn in diesem Jahr fast 50 Euro kosten. Auch Limo und Wasser werden teurer. Wo sich sparen lässt, wo Durst kostenlos gelöscht - und welche Gefahr unterschätzt wird.

Die Wiesn-Maß wird auch in diesem Jahr teurer. Die 16-Euro-Marke wird aber nicht gerissen. © Matthias Balk/dpa

Das Festbier kostet auf dem Oktoberfest zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro. Damit bleibt der Preis zwar noch unter der viel beachteten Marke von 16 Euro pro Maß, teurer wird der Wiesn-Besuch aber dennoch.

Nach Angaben der Stadt München steigen die Bierpreise im Durchschnitt um 2,38 Prozent im Vergleich dem Vorjahr. 2025 hatte die Maß noch zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro gekostet.

Für Besucher bedeutet das: Drei Maß Bier können je nach Zelt knapp 50 Euro kosten (44,40 bis 47,70 Euro).

Nicht nur Bier kostet mehr. Für einen Liter Tafelwasser werden im Durchschnitt 11,13 Euro fällig, nach 10,95 Euro im Vorjahr. Der Liter Spezi kostet durchschnittlich 12,84 Euro statt 12,48 Euro, Limonade 12,47 Euro statt 12,11 Euro.

Wer zu zweit einen Wiesn-Tag mit mehreren Getränken verbringt, kann allein mit den Getränken schon bei einem - wenngleich niedrigen - dreistelligen Betrag landen. Hinzu kommen Ausgaben für Essen, Fahrgeschäfte oder die Anreise.

Wer sparen möchte, holt sich kostenloses Trinkwasser: Seit einigen Jahren stehen auf dem Festgelände Trinkwasserbrunnen zur Verfügung, zehn waren es im Vorjahr.