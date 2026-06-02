Oktoberfest 2026: Bierpreise steigen erneut! Wo die Wiesn-Maß am günstigsten ist
Von Sabine Dobel
München - Drei Maß Bier können auf der Wiesn in diesem Jahr fast 50 Euro kosten. Auch Limo und Wasser werden teurer. Wo sich sparen lässt, wo Durst kostenlos gelöscht - und welche Gefahr unterschätzt wird.
Das Festbier kostet auf dem Oktoberfest zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro. Damit bleibt der Preis zwar noch unter der viel beachteten Marke von 16 Euro pro Maß, teurer wird der Wiesn-Besuch aber dennoch.
Nach Angaben der Stadt München steigen die Bierpreise im Durchschnitt um 2,38 Prozent im Vergleich dem Vorjahr. 2025 hatte die Maß noch zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro gekostet.
Für Besucher bedeutet das: Drei Maß Bier können je nach Zelt knapp 50 Euro kosten (44,40 bis 47,70 Euro).
Nicht nur Bier kostet mehr. Für einen Liter Tafelwasser werden im Durchschnitt 11,13 Euro fällig, nach 10,95 Euro im Vorjahr. Der Liter Spezi kostet durchschnittlich 12,84 Euro statt 12,48 Euro, Limonade 12,47 Euro statt 12,11 Euro.
Wer zu zweit einen Wiesn-Tag mit mehreren Getränken verbringt, kann allein mit den Getränken schon bei einem - wenngleich niedrigen - dreistelligen Betrag landen. Hinzu kommen Ausgaben für Essen, Fahrgeschäfte oder die Anreise.
Wer sparen möchte, holt sich kostenloses Trinkwasser: Seit einigen Jahren stehen auf dem Festgelände Trinkwasserbrunnen zur Verfügung, zehn waren es im Vorjahr.
Bierpreise auf Wiesn: Wo die Maß am günstigsten ist - und wo am teuersten
Am günstigsten trinken Wiesn-Gäste in diesem Jahr in der Augustiner-Festhalle. Dort kostet die Maß 14,90 Euro. Das sind 40 Cent mehr als im Vorjahr.
Mit jeweils 15,90 Euro verlangen das Armbrustschützen-Festzelt, die Bräurosl und das Löwenbräu-Festzelt die höchsten Bierpreise auf der Wiesn. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise dort um 40 bis 50 Cent gestiegen.
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten der großen Zelte liegt also dieses Jahr 1 Euro pro Maß. Zehn Cent billiger ist es noch am Familienplatzl und im Museumszelt auf der Oidn Wiesn, da geht die Maß für 14,80 Euro (2025: 14,60 Euro) her.
Die Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) nannte es "bedauerlich", dass auch bei alkoholfreien Getränken die Preise so stiegen. Sie habe auch beim Bier auf moderatere Erhöhungen gehofft. "Geträumt habe ich sogar von einer Nullrunde."
Die gibt es tatsächlich: Im Volkssängerzelt und im Wirtshaus im Schichtl gibt es die Maß weiter für 14,90 Euro. Beide Betriebe legen eine Nullrunde ein, ein eher seltener Vorgang.
Noch ungewöhnlicher: Den Preis sogar gesenkt hat als Einziger Alexander Egger mit seinen Münchner Stubn, einem mittelgroßen Zelt. Dort kostet die Maß nun 15,50 statt im Vorjahr 15,80 Euro.
Bier auf Münchner Oktoberfest hat höheren Alkoholgehalt
Das auf dem Oktoberfest ausgeschenkte Bier wird eigens für die Wiesn nach streng gehüteten Geheimrezepten der jeweiligen Brauereien gebraut.
Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt als gewöhnliches Helles, nämlich um die 6 Prozent, normales Schankbier hat einen Alkoholgehalt von rund 4,8 Prozent. Vorsicht ist also geboten: In der Schwüle der Zelte läuft das Gebräu leicht die Kehle hinunter.
Jede Maß Wiesn-Bier enthält so viel Alkohol wie acht Schnäpse, warnte das städtische Referat für Gesundheit und Umwelt vor Jahren.
Fünf Maß Wiesn-Bier entsprächen damit einer Flasche Schnaps!
Titelfoto: Matthias Balk/dpa