Ärger kurz vor Bayern-Wahl: Regierung prüft Disziplinarverfahren gegen Dieter Reiter

München - Unmittelbar vor der Kommunalwahl kommt der amtierende Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) nicht aus den Negativschlagzeilen raus.

Dieter Reiter (67, SPD, r.) bei der Meisterfeier des FC Bayern im Jahr 2022. © Matthias Balk/dpa

Im Zusammenhang mit Zahlungen für ein Ehrenamt beim FC Bayern prüft die Regierung von Oberbayern nun die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen Reiter.

"Aufgrund der offenbar seit 2021 erfolgten Vergütung der Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsbeirats des FC Bayern München e.V. stellt sich die Frage, ob dafür eine Nebentätigkeitsgenehmigung erforderlich gewesen wäre", teilte ein Sprecher der Bezirksregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Am Vortag hatte Reiter öffentlich gemacht, dass er seit Ende 2021 pro Halbjahr 10.000 Euro für sein seit vielen Jahren ausgeübtes Ehrenamt im Verwaltungsbeirat des Fußballclubs bekommt.

Damit "liegen nun neue Tatsachen vor, die die Regierung von Oberbayern zum Anlass nimmt, die Einleitung eines Disziplinarverfahrens zu prüfen", schilderte der Sprecher des Bezirks.