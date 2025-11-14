Protest wächst: 150.000 Stimmen gegen Abschaffung von Familien- und Kinderstartgeld

München - Nach dem Aus des Kinderstartgelds von 3000 Euro wächst in Bayern der Protest. Mehr als 100.000 Menschen unterzeichneten bis Freitagnachmittag Online-Petitionen gegen die Kehrtwende der Staatsregierung.

Familien mit Kindern bekommen weniger Geld. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Darüber hinaus liefen noch neun weitere Online-Petitionen auf der Plattform Change.org gegen die Abschaffung des bayerischen Familiengelds und des Kinderstartgelds, das das Familiengeld eigentlich hätte ersetzen sollen.



Zusammen kamen die Petitionen am Freitagnachmittag auf fast 150.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner.

Eltern kleiner Kinder, die nach dem 1. Januar 2025 geboren wurden, erhalten nach der Kehrtwende der Staatsregierung bei ihrer Haushaltsklausur Anfang der Woche nicht nur kein Familien- und kein Krippengeld mehr, sondern müssen auch auf eine Einmalzahlung von 3.000 Euro verzichten.

Stattdessen soll das Geld in die unter hohen Ausgaben ächzenden Kindertagesstätten fließen – in Personal, Ausstattung und Betriebskosten.