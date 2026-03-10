Münchner Stadtrat: Grüne bleiben stärkste Kraft

München - Die Grünen bleiben trotz Verlusten stärkste Kraft im Münchner Stadtrat.

Der Münchner Stadtrat tagt im Alten Rathaus am Marienplatz. © Felix Hörhager/dpa

Nach Auszählung aller 1376 Gebiete gewann die Partei 26,5 Prozent der Stimmen, das entspricht 21 Sitzen. Danach folgen die CSU mit 24,9 Prozent und 19 Sitzen sowie die SPD mit 19,1 Prozent und 15 Sitzen.

Grüne und SPD büßten im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 jeweils ein, die Grünen 2,6 Prozentpunkte und die SPD 2,8 Prozentpunkte.

Die CSU konnte sich nach einem Verlust 2020, als sie 24,7 Prozent erreicht hatte, nun wieder minimal um 0,2 Prozentpunkte steigern. Die größten Gewinne verzeichnete die Partei Die Linke.