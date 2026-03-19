Probefahrt geht schief: 15-Jähriger rammt mehrere Neuwagen in Autohaus

Straubing – Am Mittwoch besuchte ein 15-Jähriger gegen 12 Uhr ein Autohaus in Niederbayern – angeblich, weil seine Familie Interesse am Kauf eines Wagens hatte. Er bekam für diesen einen Schlüssel und fuhr in mehrere Autos.

Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Den Ermittlern zufolge hatte der Jugendliche den Schlüssel zum Wagen in dem Betrieb in der Chamer Straße in Straubing bekommen, um sich das Auto von innen anschauen und Fotos machen zu können. Seine Familie sei am Kauf des Autos interessiert gewesen.

Stattdessen sei der 15-Jährige in einem unbeobachteten Moment mit dem Auto losgefahren – und gegen gleich mehrere Fahrzeuge geprallt.



