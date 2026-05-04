Nach Stich-Attacke mitten in München: Polizei sucht nach Zeugen

München - Nachdem in München in der Nacht auf Freitag eine Person mit schweren Stichverletzungen aufgefunden wurde, fahndete die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Inzwischen konnte der Mann festgenommen werden.

Dieser Mann soll in die Gewalttat vom Freitagmorgen verwickelt sein. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. © Polizeipräsidium München

Entsprechendes Bildmaterial des Beschuldigten konnte über die Aufzeichnung einer Überwachungskamera gesichert werden.

Die Beamten sprachen von einem "konkreten Tatverdacht gegen einen bislang noch unbekannten Täter".

"Dieser soll dem 43-Jährigen die schweren Verletzungen zugefügt und sich anschließend vom Tatort entfernt haben. Der Geschädigte befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr", teilte das Polizeipräsidium München am Sonntag mit.

Alle Informationen zu dem Gesuchten wurden auf der Internetseite der Behörde veröffentlicht.

Am Samstag stellte sich der verdächtige 38-Jährige auf der Polizei Dienststelle. Die Fahndung wurden inzwischen wieder offline genommen.