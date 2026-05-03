Kleintransporter explodiert in Milbertshofen: 27-Jähriger verletzt in Klinik gebracht

München - In der Freitagnacht ist bei der Explosion eines Kleintransporters ein 27-Jähriger verletzt worden. Die Münchner Brandermittler konnten bereits eine Ursache feststellen.

Bei einer Explosion in München wurde eine Person verletzt und mehrere Anwesen und Fahrzeuge beschädigt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizeiangaben informierten Anwohner gegen 23.35 Uhr die Beamten. Mehrere Streifenwagen sowie die Feuerwehr wurden in die Bad-Soden-Straße geschickt.

"Vor Ort konnten die Beamten auf der Straße einen durch die Explosion völlig zerstörten Kleintransporter Peugeot sowie einen verletzten 27-Jährigen mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Starnberg antreffen", teilte das Polizeipräsidium München am Sonntag mit.

Und weiter: "Der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen umgehend mit einem hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden."

Noch in der Nacht begannen Spezialisten damit, die Ursache für den Vorfall zu untersuchen. Hinweise auf vorsätzliches Handeln konnten dabei nicht festgestellt werden.

Das Problem war offensichtlich die Fracht des Fahrzeugs. In diesem befand sich ein Gasgrill, der nach aktuellem Stand für die Explosion verantwortlich war. Das Fahrzeug wurde in die Verwahrstelle des Polizeipräsidiums gebracht.