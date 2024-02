Prozess gegen Adolf Hitler vor 100 Jahren: Bayern plant von Mai an neue Ausstellung

München - Vor 100 Jahren stand Adolf Hitler wegen seines Putschversuches vor Gericht. Der Extremist erhielt eine milde Strafe und profitierte letztlich sogar davon. Bayern will an diese unrühmliche Episode erinnern.

SA-Truppen aus dem Umland wurden vor dem Bürgerbräukeller in München während des sogenannten "Hitler-Putschs" abgelichtet. © -/dpa

Im Münchner Justizpalast soll deshalb von Mai an mit einer Ausstellung an den Hitler-Putsch und den daran anschließenden Prozess erinnert werden.

"Die Justiz hat damals eine unrühmliche Rolle gespielt und Hitler nicht gestoppt, obwohl es ihre Pflicht gewesen wäre", sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (53, CSU) am Sonntag zum 100. Jahrestag des Beginns des Prozesses am Montag.

Hitler musste sich vom 26. Februar 1924 an nach dem gescheiterten Hitler-Ludendorff-Putsch wegen Hochverrats vor dem Volksgericht verantworten.



Hitler, General Erich Ludendorff und ihre Helfer wollten Anfang November des Jahres 1923 von München aus die Weimarer Republik stürzen, 20 Menschen starben bei dem Putschversuch.

Hitler wurde am 1. April 1924 nur zu der Mindeststrafe von fünf Jahren verurteilt, davon musste er letztlich nur neun Monate in Landsberg am Lech absitzen. Während der Haft verfasste Hitler Teile seiner Hetzschrift "Mein Kampf".