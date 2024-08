Reisende aufgepasst: Ferienflieger in München bestreikt!

München - Reisende aufgepasst: Der größte Ferienflieger am Drehkreuz München wird ab dem morgigen Dienstag bestreikt - nur zwei Wochen vor dem Ende der Schulferien in Bayern und Baden-Württemberg !

Große und kleine Reisende sind vom Streik betroffen. © Roberto Pfeil/dpa

Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines möchte demnach zwar "in den nächsten Tagen so viele Flüge wie möglich" durchführen. Was das genau heißt, war am Montagnachmittag jedoch offen.



Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo haben die Piloten und das Kabinenpersonal zu einem viertägigen Streik bis Freitag aufgerufen.

In dieser Zeit sind rund 270 Discover-Flüge auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke ab Frankfurt und München geplant, wie das Unternehmen mitteilt.

Am Dienstag wolle Discover den Angaben zufolge "viele Flüge" durchführen und suche zudem noch Lösungen für Passagiere, deren Flüge möglicherweise gestrichen werden.